شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اجراءات احترازية فى المسجد الحرام لحماية المعتمرين من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت رئاسة شئون الحرمين الضوء على أهم الإجراءات الإحترازية المتخذة في المسجد الحرام لسلامة المعتمرين، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنفوجراف يوضح هذه الإجراءات الوقائية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين المعتمرين.

وفيما يلي أهم الإجراءات الإحترازية المتخذة في المسجد الحرام لسلامة المعتمرين:

1 - تعقيم الحرم المكي 10 مرات يوميا وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه ابتداء من الأحد المقبل.

2 - توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة حفاظا على سلامتهم

3 - يمنع الوصول للكعبة المشرفة والحجر الأسود

4 - الطوائف سيكون خارج الحاجز الموجود حاليا

5 - تجهيز أماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر



إجراءات في المسجد الحرام للوقاية من كورونا

وبحسب وكالة واس، أوضحت وزارة الحج والعمرة أن تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر تطبيق " اعتمرنا " الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ( سدايا ) ليمكن الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأضافت الوزارة أن التطبيق سيكون متاحاً لاستخدامه عبر الأجهزة الذكية بتاريخ 10 صفر 1442هـ الموافق 27 سبتمبر 2020م - قبل موعد بداية المرحلة الأولى بسبعة أيام – وذلك لمستخدمي أنظمة تشغيل الـ ) ios , Android) مشيرة إلى أن تسجيل البيانات المدخلة من قبل قاصدي الحرمين الشريفين سيكون مرتبط بتطبيق توكلنا بشكل مباشر، وستتضمن تلك الخطوة عدد من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس COVID-19 ، كما أن التطبيق يتضمن إتاحة اختيار الوقت المناسب لضيف الرحمن بحسب المواعيد المتوفرة، واختياره الخدمات المصاحبة التي يرغب بأن تقدم له مثل اختيار وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات.