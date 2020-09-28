شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تؤكد حل الأزمة الليبية بالحوار الشامل والبناء بين الليبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبرى باقدوم، وزير الخارجية الجزائري، إن حل الأزمة الليبية يكون من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وقال وزير الخارجية الجزائري إنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وقبلها قالت السفارة الفرنسية في ليبيا: "نرحب بالمحادثات العسكرية الليبية في الغردقة بمصر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق اجتمعت اليوم الإثنين، في مدينة الغردقة بمصر وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.