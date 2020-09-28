شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة اللبنانية تعلن إصابة 614 بفيروس كورونا بسجنين مركزيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) اكتشاف 614 حالة إصابة بوباء كورونا بين نزلاء سجنين مركزيين، مؤكدا أن جميع السجناء المصابين حالتهم مستقرة ووضعهم الصحي خارج دائرة الخطر، وأنهم قيد المتابعة من قبل الأطباء ومنظمة الصحة العالمية.

وذكر جهاز قوى الأمن الداخلي – في بيان اليوم – أن حصيلة الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) والتي أجريت حتى الآن بسجن روميه المركزي (بمحافظة جبل لبنان) بلغت 1091 فحصا، وقد أظهرت وجود 377 إصابة بالوباء، وأن 5 حالات أُدخلت المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين أن هناك 17 حالة ينتظر صدور النتائج بشأنها لاحقا.

وأشار الجهاز إلى إجراء فحوصات الـ بي سي آر لجميع نزلاء سجن زحلة (بمحافظة البقاع) والبالغ عددهم 556 نزيلا، والتي أظهرت وجود 237 إصابة بالوباء، وأنه جرى إيداع حالتين المستشفى لتلقي العلاج اللازم.