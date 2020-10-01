نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر في (14) صورة نادرة.. شاهد الشيخ صباح الأحمد مع والدته وزوجته وابنائه وبناته واحفاده على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ مساءً (دوت الخليج / متابعة خاصة )

ذهب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث عن الجانب الآخر من حياة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد وفاته أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عامًا، وهو الجانب المتعلق بحياته وعلاقته مع والدته وزوجته وأنبائه وأحفاده، ليعرفوا عن كثب تفاصيل هذه العائلة الكريمة كما أسسها الأمير الراحل.

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وبعد بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عما أرادوا تمكنوا من الحصول على مجموعة صور نادرة تجمع أمير دولة الكويت الراحل بوالدته وزوجته وابنائه وبناته واحفاده، وقاموا بتداولها في مختلف مواقع التواصل..

الشيخ صباح الأحمد كان قد تزوج من الشيخة فتوح السلمان الحمود الصباح، وأطلت معه في مناسبات قليلة منها صورة نادرة جمعت بينهما خلال استقبال رسمي لأحد الوفود كما ظهرت معه في صورة أخرى في بداية زواجهما.

وتوفيت الشيخة فتوح في الثاني من شهر آب/أغسطس عام 1990 وكان قد رزق منها الشيخ صباح الأحمد بـ3 أبناء ذكور وفتاة وهم الشيخ ناصر، الشيخ حمد والشيخ أحمد، والشيخة سلوى.

كما توفي أحد أبنائه وهو الشيخ أحمد الجابر في سن صغيرة ولا توجد سوى صور قليلة تجمع بين الأب وابنه الراحل الصغير وذلك عام 1969، وكانت هذه الحادثة من أصعب المواقف التي مر بها الشيخ صباح الأحمد في حياته.

وتوفيت إبنة الأمير الراحل، الشيخة سلوى أيضاً عام 2002 عن عمر يناهز 51 عاماً بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي وخضوعها فترة للعلاج في لندن، ووفق المعلومات فإن الشيخة سلوى كان لها دور اجتماعي لافت في الكويت حتى أنها لُقبت بأم اليتامى بسبب اهتمامها البالغ بأوضاع الأطفال في الكويت.

أما الشيخة منيرة عثمان السيد والدة الشيخ صباح الأحمد، فقد جمعتهما صورة نادرة، وتعتبر هذه الصورة هي الوحيدة تقريبًا المعلنة التي جمعت بين الابن ووالدته بعد أن تقدم بها العمر.

كما كان الأمير الراحل يحب أحفاده كثيرًا، وله الكثير من الصور التي تجسد قوة العلاقة معهم، وكان يقضي وقتًا طويلاً معهم، يشاركهم اللعب والمزاج.

وتعد الشيخة سارة الصباح إحدى أشهر أحفاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، فهي تحظى بدور اجتماعي رفيع، وتقلدت منصب الوكيل المساعد في الديوان الأميري والمدير العام لمركز الجواد العربي " بيت العرب" المربط الرسمي لدولة الكويت كما كانت رئيسة اللجنة العليا المنظمة لكأس الكويت للمربين 2020.





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