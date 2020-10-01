فلكي سعودي يزف البشرى: هذا ماسيحدث بمنتصف هذا الشهر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٩ صباحاً (دوت الخليج)

حدَّد الباحث السعودي في الطقس وعضو تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، المميزات المناخية لشهر أكتوبر، الذي يبدأ غدًا الخميس. وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن شهر أكتوبر على الأبواب ومميزاته أنه من شهور فصل الخريف، ويظهر في اليوم الثالث منه النجم الرابع من نجوم سهيل وهو الصرفة، وفيه ينصرف الحر تدريجيًّا، وفي اليوم السادس عشر منه تكون بداية الوسم، وهو أفضل وقت للأمطار، تتناقص فيه ساعات النهار وتزداد ساعات الليل. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: إيفانكا ترامب بحمالة صدر في سن المراهقة.. شاهد جمالها الخرافي إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة فضيحة جنسية تدمر مستقبل وشهرة بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي" مرام البلوشي تتصدر جوجل بعد إتهامها بفضيحة جسيمة هذا الطفل أصبح حاليا فنان شهير في الوطن العربي.. لن تصدق من يكون! للمرة الأولى.. مها المصري تتحدث عن زواج "تيم حسن" طليق ابنتها "ديمة بياعة" من "وفاء الكيلاني" هند البلوشي توجه رسالة لأمير الكويت الشيخ نواف بن أحمد الصباح.. (شاهد) حسم موعد انطلاقة الجزء الثاني من "المؤسس عثمان" تسريب صادم حول منة شلبي وخالد يوسف بطل الفضيحة الجنسية شاهد.. زوجة بطل مسلسل قيامة عثمان في إطلالة مثيرة بدون حمالة صدر ميريام فارس تثير غضب الجمهور بعد نشرها هذا الفيديو (شاهد) رهف القنون تصعق متابعيها باعترافات جنسية خطيرة نجمة "باب الحارة" تبدل حمالة صدرها في بث مباشر أمام المتابعين.. شاهد تعرف على التفاصيل المدهشة لجديد "مي كساب" فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة والوسم هو النوء الذي يحل بعد سهيل مباشرة، ويأتي بعده نوء المربعانية، وهو ليس نجمًا إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار؛ وفق توضيحات سابقة للحصيني.

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