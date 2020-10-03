نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "المرور السري" ينتشر بطرق السعودية لرصد المخالفات.. فيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٣ صباحاً (دوت الخليج)

نفّذ "المرور السري" في الرياض حملة ميدانية على الطرق رصد خلالها مجموعة من المخالفات. وقد رافق "سناب الداخلية" المرور السري بالحملة خلال متابعة حالة السير على الطرق ورصد بعض المخالفات، والتي من بينها قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، إلى جانب المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة ووضع ملصقات على السيارة. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: فنان شهير يغتصب مراهقة بعمر ابنته في غرفة النوم.. صور منى زكي تتعرض لهجوم جسدي عنيف في "الصندوق الأسود" (فيديو) انكشفت ملابسها الداخلية أمام عدسات المصورين.. فضيحة مدوية لبطلة مسلسل ابنة السفير لأول مرة.. سوزان نجم الدين تظهر شبه عارية وتثير ضجة واسعة (فيديو) الخطوط السعودية تزف أسعد خبر لعملاءها في كل مكان مذيع شهير يهدي فنانة لبنانية ملابس داخلية على الهواء مباشرة.. شاهد بظهر مكشوف بالكامل.. هنا الزاهد توجه أردافها نحو الكاميرا لتبدو شبيهة بمارلين (صورة) بمهر خرافي.. ملياردير سعودي يتزوج أجمل نجمة في مسلسل باب الحارة أشرف عبد الباقي يعود بـ"اللوكاندة" (صورة) 3 علامات في الأظافر تتنبأ إصابتك بالسرطان.. شاهد سقوط "يمنى شري" من السلم بقوة أثناء تصوير مسلسلها الجديد يعرضها لموقف محرج (فيديو) منى زكي تتعمد تعرية صدرها بالكامل برفقة زوجها أحمد حلمي والأخير "يضحك".. شاهد ياسمين صبري تتصدر محركات البحث بصورة مسربة بالبكيني الضيق.. شاهد أمير شاهين يشعل الساحل الشمالي بحفل صاخب .. وحبيبته تراقص النجوم (فيديو وصور) فضيحة جنسية مدوية تدمر مستقبل أحمد أبو هشيمة كما تم تحرير مخالفات ضد مركبات تجاوز سائقوها السرعات المقررة، أو خالفوا تنظيمات السير على الطرق، أو لم يلتزموا بحدود المسارات.

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "المرور السري" ينتشر بطرق السعودية لرصد المخالفات.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع احداث نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.