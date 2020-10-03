نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كيف يُمكن تقسيط المخالفات في السعودية.. وهل يتم مضاعفة قيمتها بعد شهر؟.. «المرور» يجيب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ٠٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٤٥ مساءً (دوت الخليج)

أوضح المرور السعودي، إمكانية تقسيط المخالفات، خاصة تلك التي تصل قيمتها إلى أرقام كبيرة.

وأكد المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، على أنه لا يوجد تقسيط للمخالفات المرورية، لكن لإمكان سداد كل مخالفة على حده.

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وجاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين، يتعلق بمخالفته الاي تجاوزت الأربعين ألف ريال، وما إذا مان بإمكانه تقسيطها، أم لابد من السداد الكاش.

وفي سياق متصل، رد المرور السعودي على تساؤل آخر لأحد المتابعين، حول مضاعفة المخالفات المرورية بعد شهر؛ حيث نوه المرور، بأن المخالفات تسجَّل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبَلِ لجنة أو لجان تشكل من قِبَلِ الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.



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