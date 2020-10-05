نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الصحة السعودية تزف أسعد خبر لجميع مناطق المملكة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ٠٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٥٨ مساءً (دوت الخليج)

قال متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن العودة بحذر أثبتت -بحمد الله- أنها تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح والإيجابي.

وذكر الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر مستجدات كورونا أنه فيما يتعلق بالتحليل الوبائي فإنه -ولله الحمد- ما زالت الصحة تسجل مستويات الحالات الحرجة دون مستوى الـ 1000 حالة، وبحمدالله حاليًا أيضًا وخلال الأسبوع الأخير نسجل مزيدًا من مستويات الانخفاض لها بمستوى 7.6% تقريبًا عن آخر تسجيل لها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

ياسمين صبري تقلد أشهر نجمة إغراء في العالم وتشعل "انستجرام"

صاحبة "النظرة الثانية" تكشف ما سيحدث لترامب وموعد نهاية العالم (شاهد)

رهف القنون تصعق متابعيها باعترافات جنسية خطيرة

بفستان جريء.. إيناس النجار تبرز مفاتنها وتشعل "إنستغرام" (صورة)

بعدما اغتصبها ابن شقيقتها.. العنود العيسى تبدل ملابسها الداخلية أمام المتابعين

شاهد ماذا تفعل نسرين طافش في سريرها قبل النوم بـ 5 دقائق.. (فيديو)

فنانة سعودية شهيرة تعتزل الفن وتحذف كافة صورها (شاهد)

تسريب خادش للحياء ينهي نجومية هيفاء وهبي.. شاهد

هذه أفضل دولة عربية تشعر فيها المرأة بالامان والطمانينة

غداً.. السعودية تطرح عملة ورقية عصرية (صور)

بطلة مسلسل "العشق الممنوع" تعلق على مشهدها الجنسي الفاضح

بإستثناء مقطع واحد.. حلا نورة تحذف جميع صورها وفيديوهاتها من منصات التواصل

كيوم ولدتها أمها.. ياسمين صبري تظهر بدون ملابس وتثير الغضب (شاهد)

قبل قليل.. نشر أول صورة للفنانة منة فضالي من "الزنزانة"

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 336387 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 511 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 321485حالة، كما تم تسجيل 25 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4875 حالة.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام