الخطوط السعودية تحسم موضوع تغيير أو استرجاع التذاكر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٠٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٤٦ مساءً (دوت الخليج)

حسمت الخطوط السعودية موقف تغيير أو استرجاع التذاكر الصادرة عبر وكيل سفر وسياحة، وردًّا على استفسار مفاده: «ما الإجراءات في حال عدم استخدام التذكرة لمدة سنة من تاريخ الحجز»، قالت الخطوط إنه لا يمكن تغيير أو استرجاع التذاكر الصادرة عبر وكيل سفر وسياحة.

وقال الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «ضيفنا العزيز، نأسف لإفادتك بأن السعودية لا تملك الصلاحية في تنفيذ تغيير أو استرجاع التذاكر التي تم إصدارها عبر وكيل سفر وسياحة، نأمل منك التواصل مع وكيل السفر الخاص بك. شكراً».

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وأعلنت الخطوط السعودية، أول أكتوبر الجاري، عن خصم 75% على قيمة تذاكر السفر، وذلك بمناسبة مرور 75 عامًا على نشأتها.

وقال الحساب الرسمي للخطوط السعودية على «تويتر»: «احتفالًا بالذكرى الـ75 لنشأة الخطوط السعودية، سافر مع السعودية إلى أي وجهة دولية مقابل 75% فقط من قيمة التذكرة».

وأضافت: «نسعى لتلبية جميع رغبات ضيوفنا الكرام، كما أن إعادة تشغيل جميع الرحلات الداخلية سيكون بشكل تدريجي، وفي حال استحداث وتشغيل وجهات جديدة غير المذكورة سابقاً سيتم الإعلان عن ذلك»، كما نأمل متابعة جدول الرحلات عبر الرابط.



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