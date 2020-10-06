نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل يتم صرف مكافأة 18 شهرًا للبنات عند الزواج في السعودية؟.. «التقاعد» توضح على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٠ مساءً (دوت الخليج)

أوضحت مؤسسة التقاعد، حقيقة ما يُثار حول صرف مكافأة زواج عند عقد قران البنت.

وأكد الحساب الرسمي لخدمة عملاء مؤسسة التقاعد، عبر تويتر، أنه لا يتم صرف أي مكافأة زواج من مؤسسة التقاعد.

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جاء ذلك ردًا على سؤال مواطنة قالت فيه: هل عند زواج البنات يصرف لها ١٨ راتبًا؟

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد، قد بينت أن زواج إحدى المستفيدات أو التحاق أحد المستفيدين بالوظائف الحكومية، من الحالات التي يتوجب فيها إيقاف معاش المستفيد.

وذكرت التقاعد، أن عمل المتقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في صرف المعاش التقاعدي.

وأكدت المؤسسة أن معاش المستفيد يتوقف في حالة انتهاء العجز الصحي للمستفيدين أو الوفاة، وفي حالة تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم سن الـ26 عامًا.



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