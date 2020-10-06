نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وفاة عروسين في ليلة الدخلة بمصر والسبب صادم.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٢٥ مساءً (دوت الخليج)

سيطر حزن كبير على محافظة الشرقية في مصر بعد وفاة عروسين داخل شقتهما بعد 120 دقيقة من حفل الزفاف، حيث كشفت أهلهما عن الحادث المأسوي في اليوم التالي.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن أسر العروسين وأهالي المنطقة ووحدة المباحث عثروا عليهما جثتين مختنقتين بالغاز داخل الحمام.

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وأضافت التحريات والتحقيقات أنهم اتصلوا بالعـروسين دون نتيجة، واستعانوا بالجيران والشرطة وقاموا بكسر الباب وعند دخول رجال الشرطة إلى المكان تبين العثور على جثتي العـروسين داخل الحمام وأنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة عقب دخولهما الشقة بقرابة ساعتين.

وتبين عدم وجود آثار بعثرة في الشقة أو كسر في منافذ الشقة، وسجلت القوات أن هناك باقي طعام، ما يشير إلى تناول العروسين الطعام قبل الاستحمام، ورجحت المعاينة أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة أثناء الاستحمام نتيجة تسريب الغاز من السخان، ورجحت التحريات أن الوفاة وقعت عقب دخول العروسين الشقة بقرابة ساعتين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات التى عاينت مكان الجثتين، وورد تقرير مفتش الصحة الذي أكد أن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق ناتجة عن تسريب غاز أثناء استحمام الزوجين وقررت الجهات المختصة تسليم الجثمانين لذويهما لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وصرحت بالدفن.



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