تحذير سعودي رسمي: كارثة تنتظر المواطنين بصالونات الحلاقة والسبب هذه العادة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٥ مساءً (دوت الخليج)

جددت مدينة الملك سعود الطبية، تحذيراتها من طقطقة الرقبة، مؤكدة أن تلك الحركة تؤدي إلى كارثة صحية. وعبر حسابها على «تويتر» بثت «المدينة الطبية» إنفوجرافًا، قالت فيه: تجدد مدينة الملك سعود الطبية، تحذيراتها من طقطقة الرقبة، التي تكون غالبًا في محلات «المساج» وصالونات الحلاقة. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: صور صادمة للفنانة "ريم عبدالله" قبل وبعد عملية التجميل.. شاهد مفاجأة.. ريم عبدالله و"رعد الشمال" يشعلان السوشيال ميديا بمقطع فيديو مثير أحمد بدير يكشف سراً عمره 40 عاماً ويذهل المصريين مفاجأة صاعقة بعد معرفة سعر طقم ذهب ريم عبدالله.. لن تصدق (فيديو) هنا شيحة تخطف إبن شقيقة إلهام شاهين وتحتضنه بشدة في رقصة ساخنة (شاهد) بشرى سارة.. السعودية تعلن توفير 9 آلاف وظيفة برواتب تبدأ من 7 آلاف ريال وضعت يدها بمكان حساس.. هيا مرعشلي تدوخ المتابعين بحركة خطيرة (شاهد) ببنطلون ضيق.. ريهام أيمن تطاير شعرها في الهواء بشكل مثير للعيان (صور) أغنية إسرائيلية من ألحان حسين الجسمي تثير غضب الجماهير (شاهد) استشاري سعودي يحذر من 3 تصرفات خاطئة يرتكبها مرضى الضغط والكولسترول بروب مكشوف.. سارة الطباخ تشعل "إنستغرام" بعد تشديدها الحصار على خطيبها السابق أبو هشيمة يخرج عن صمته ويكشف حقيقة التسريبات المتداولة عن ياسمين صبري تهديد "مراد علمدار" بالسجن 12 عامًا بعد إكتشافه خيانة زوجته بطريقة صادمة (شاهد) إغتيال بطل "سبايك لي" في طريق عام (صورة) إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة ونوّهت، بأن ذلك التصرف قد يؤدي إلى كارثة تتسبب في حدوث سكتة دماغية وتسلخات للأوعية الدموية الرئيسية المغذية للدماغ. وأوضحت، إن طقطقة الرقبة العنيفة تمثل ضغطًا شديدًا على الفقرات والأربطة، فتعرض الشخص لتمزق الأربطة واحتكاك شديد بين الفقرات، مؤدية إلى تمزق وقطع الأربطة المسؤولة عن الإمساك بعضلات الرقبة.

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