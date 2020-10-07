نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فيديو مروع لمقيم يعذب طفلته والسلطات السعودية تتدخل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٥١ مساءً (دوت الخليج)

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية، القبض على مقيم ظهر في فيديو وهو يعتدي على طفلته بالضرب بعد تقييدها.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي ، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص يقيد طفلة ويعتدي عليها بالضرب وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم في العقد الرابع من العمر.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

تعرف على 10 معلومات هامة عن ولي العهد الكويتي الجديد

بعد أن التهم المرض جسدها.. تعليق غريب من بسمة وهبة يقلق الجمهور (فيديو)

صدور أول قرارين هامين في الكويت منذ تسلم الشيخ نواف الأحمد الصباح مقاليد الحكم

مهندس سعودي يصمم مبنى على هيئة الزي الشعبي (فيديو)

هنادي مهنا تجفف دموع والدها في حفل صاخب (فيديو)

ياسمين صبري تبرز جزء حساس من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

بفستان مكشوف.. شيري عادل ترد على خبر زواج طليقها بحلا شيحة (صورة)

نهاية مأساوية لـ "كان خالد" تجعله حديث السعوديين على "تويتر"

في أجرأ إطلالة.. منة فضالي تكشف ظهرها بالكامل مع نصفها الأسفل بعد ظهورها في "الزنزانة" (صور)

شاهد.. صورة نادرة تضع الفنانة أسيل عمران في مأزق

فيديو بجريمة إغتصاب وقتل الفتاة شيماء (شاهد)

إلهام شاهين تمنع عادل إمام من حضور حفل زفاف شقيقها أمير

آية شحاته على بعد خطوة واحدة من المشنقة

تفاصيل إغتصاب "كريستيانو رونالدو" عارضة أزياء أمريكية (صور)

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

واتضح بأنه والد الطفلة التي ظهرت في المقطع، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته لفرع النيابة العامة.

وكانت مواقع التوصل الاجتماعي تناقلت فيديو لرجل يقيد طفلة ويعتدي عليها بالضرب لكننا نعتذر عن عرض الفيديو لقساوة المشهد.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام