تعرف على 10 معلومات هامة عن ولي العهد الكويتي الجديد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٣٥ مساءً (دوت الخليج )
أصدر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، أمراً أميرياً، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد، وسيتم إرسال الأمر الأميري اليوم لمجلس الأمة، لمبايعة ولي العهد غداً.
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من جانبه، أفاد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، بأن «أسرة آل صباح الكرام قد باركت تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد. متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت».
من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح
- الشيخ مشعل الأحمد هو الابن السابع لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح الذى حكم الكويت قبل الاستقلال فى الفترة من 1921 الى 1950.
- أخ غير شقيق لكل من أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح، والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.
- رافق الشيخ مشعل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد في رحلته الأخيرة للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.
- ولد الشيخ مشعل في الكويت عام 1940م.
- تلقى تعليمه فى المدرسة المباركية وكلية «هندن» للشرطة في المملكة المتحدة البريطانية عام 1960.
- التحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة «أمن الدولة».
- عُين من قبل الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط.
- عُين بموجب المرسوم رقم ( 12 / 2004 ) الصادر في 13 أبريل 2004 نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.
- يعتبر الشيخ مشعل الأحمد أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها.
- عين رئيسا فخريا لجمعية الطيارين الكويتية عام 1973.
وكان اعتلى الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، مقاليد الحكم فى الكويت، بعد أداء اليمين الدستوري فى جلسة خاصة وتاريخية أمام مجلس الأمة الأربعاء الماضى 30 سبتمبر، أميراً جديداً لدولة الكويت وفقاً لنص المادة الـ60 من الدستور، ليصبح بذلك الأمير الـ16 للكويت، ويخلف الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذى وافته المنية فى الـ 29 من سبتمبر، بالولايات المتحدة الأمريكية.
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