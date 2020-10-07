نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بشرى سارة.. الخطوط السعودية تعلن تاريخ فتح الرحلات الدولية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:١٤ مساءً (دوت الخليج)

جددت الخطوط السعودية، الأربعاء، التذكير بفتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ وفقًا للتوجيهات، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة ستؤكد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا.

يأتي هذا ردًّا على استفسار وردها على حسابها الرسمي على «تويتر» مفاده: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. متى تستأنفون الرحلات عبر الخطوط الجوية العربية السعودية إلى بلاد الهند؟ أقصد التاريخ».

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وقالت الخطوط السعودية ردًّا على التساؤل: « أهلًا ضيفنا العزيز، وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في 1 يناير 2021 مع العلم ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر.. شكرًا لتواصلك».

وكانت الخطوط السعودية كشفت عن رحلات استثنائية في حالات معينة، مشيرةً إلى مجموعة من الشروط والإجراءات لا بد من توافرها، لكي يتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضح الحساب الرسمي للخطوط السعودية على تويتر؛ أنه يتعيَّن على من يريد الحجز عبر الرحلات الاستثنائية، ضرورة إكمال كافة المستندات والإجراءات اللازمة، بجانب الحصول على الموافقات من بلد الإقلاع والوصول.

وكانت وزارة الداخلية حددت، في وقت سابق، الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها من المواطنين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المسموح لهم بالسفر خارج المملكة هم المكلفون بمهمات رسمية من المدنيين والعسكريين وموظفي الحكومة، وكذلك العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.

كما يُسمح بالسفر للعاملين بوظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، وكذلك رجال الأعمال والمرضى والطلاب، والحالات الاستثنائية.



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