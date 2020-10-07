نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رغد صدام حسين تعلق على اتصالها بأمير الكويت الجديد ودعائه لوالدها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

حسمت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، الجدل الذي أثارته بعض التقارير بشأن مكالمة مزعومة جرت بينها وبين أمير الكويت، الشيخ نواف الصباح.

ونفت رغد صدام حسين تلك الأنباء عبر حسابها على "تويتر"، وهو الوحيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "أنفي نفيا قاطعا ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي حول "المكالمة المزعومة" مع أمير الكويت، لذا اقتضى التنويه".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

حقيقة منع الفنانة هيا الشعيبي من المشاركة في الدراما السعودية

بالصورة.. بطلة "العشق الممنوع" نسخة طبق الأصل من جدتها

هيفا وهبي تعلن عن مفاجأة كبيرة: إبق عينيك مفتوحتين

بشرى سارة.. الخطوط السعودية تعلن تاريخ فتح الرحلات الدولية

أمل الشهراني تثير الغضب بعد ظهورها بحمالة صدر.. شاهد

مسلسل قيامة عثمان ينطلق.. و"أرطغرل" ينخرط في معركة كبيرة ضد البيزنطينين (شاهد)

شاهد فيديو لجديد فضائح أمل الشهراني.. "رقصة الفراشة الشاطرة"

بداية خيالية واحداث قوية لمسلسل قيامة عثمان (فيديو)

بالفيديو.. نسرين طافش ترقص بملابس فاضحة وتؤدي حركات إغراء جريئة

ياسمين صبري تنافس جورجينا صديقة رونالدو وتتصدر الترند (شاهد)

في لقطة ساخنة.. ميرنا شلفون تسحر متابعيها بإطلالة تضج بالأنوثة وبالأبيض القصير

الفنانة السعودية ريم عبدالله تنافس ياسمين صبري وتقهر أحلام.. شاهد

بفستان ملتصق بأردافها.. شيرين أبو العز تدثر الشاطئ بجسدها وتكشف مفاتنها

مفاجأة غير متوقعة.. ياسمين صبري تخطف لقب محمد صلاح (شاهد)

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وكانت تقارير ذكرت، الفترة الماضية، أن رغد صدام حسين أجرت اتصالا هاتفيا بأمير الكويت، الشيخ نواف الصباح، لكي تعزيه في وفاة شقيقه، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضافت أن أمير الكويت رد على رغد صدام حسين بالدعاء لوالدها الراحل، الرئيس العراقي، صدام حسين، لتنهمر دموعها، وترد عليه بأنها ترغب في زيارة الكويت.

وتابعت التقارير أن أمير الكويت كان رده على الإبنة الكبرى لصدام حسين أن بلاده ترحب بكل العرب، ودعاها شخصيا لزيارة الكويت، وأبدت الموافقة من ناحيتها.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام