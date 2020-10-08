نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السعودية.. حساب المواطن يزف خبراً ساراً للمستفيدين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٠ صباحاً (دوت الخليج)

تطرق برنامج "حساب المواطن" السعودي إلى مسألةٍ مهمة، تخصُّ المستفيدين، وهي تحديث عمر التابعين.

حيث أكد "حساب المواطن"، أنه لا داعي لتحديث بيانات العمر الخاصة بالتابعين، لأنه يتم تحديثها بشكل تلقائي من قِبل البرنامج.

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وقال حساب "خدمة المستفيدين" التابع للبرنامج في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، رداً على استفسار بهذا الخصوص: "لا يتطلب منك التحديث على بيانات العمر للتابعين، ويتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن".

كذلك، بيَّن البرنامج أنه يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط التالي: http://portal.ca.gov.sa/.

وكان أحد المواطنين قد وجَّه استفساراً لحساب البرنامج في تويتر قائلاً: هل يتم تحديث بيانات العمر للتابع الذي تجاوز عمره الـ 18؟ وهل يزيد مبلغ الدعم المقدم له في هذه الحالة؟



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