نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نجل مبارك يوبخ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: دمك خفيف على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٦ مساءً (دوت الخليج)

سخر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من حديث المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي زعم فيه أن حرب أكتوبر بدأت بمفاجأة وانتهت بنصر عسكري اسرائيلي.

وقال علاء مبارك ردا على تغريدة أدرعي على "تويتر"، "تصدق دمك خفيف، نصر عسكرى اسرائيلي انت مصدق نفسك هي فعلا بدأت بمفاجأة وانتهت بمفاجأة أكبر وصدمة بالنسبة للعدو الاسرائيلي بس أنت مش واخد بالك".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

نجمة مسلسل "ابنة السفير" تفقد عذريتها في فيديو مسرب صدم الجماهير

هيا الشعيبي ترفع شكوى بمفرح الشقيقي بعد ساعات من شنها هجوماً عكسياً عنيفاً عليه (صور وفيديو)

أقوى إطلالة إغراء.. منى زكي تحول الماء إلى كرة قدم وتكشف المستور (صور)

نجوى كرم تتصدر قوقل السعودية بعد عرض الحلقة الأولى من ذا فويس

تفاصيل مثيرة في فيديوهات "عنتيل مصر" مع 16 سيدة

بأجرأ إطلالة.. نرمين ماهر تحول منصة إنستغرام إلى نار ملتهبة.. ومتابعون: "فين الهدوم"؟

بعد مشاهدهما الساخنة.. يسرا تنتقد عادل إمام وتشيد بجرأة "زنا المحارم"

بشورت ضيق.. ميرهان حسين تستعراض أردافها.. والجمهور يصطاد شيئاً غريباً في ظهرها المكشوف

فيديو رقص لطبيبة وممرضات داخل مستشفى بالسعودية يثير موجة جدل (شاهد)

في هجوم عكسي عنيف.. هيا الشعيبي مخاطبة مفرح الشقيقي : "إذلف بعيد يالاه" (صور)

أيتن عامر تستعرض مفاتنها في أحدث ظهور وتثير جنون المتابعين.. شاهد

بطل "السيد الخطأ" يترك حبيبته فاتنة الجمال أمام عدسات الكاميرات بمنتصف الليل خوفاً من الفضيحة (صور)

بفستان مكشوف وناعم.. سلمى رشيد تظهر لأول مرة مع طفلها في أحدث إطلالة

"شمس الكويتية" تستفز الجمهور بصورة عارية لأفخاذها وصدرها.. شاهد

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

وفي السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، شنّ الجيشان المصري والسوري هجوما مباغتا بهدف استعادة أراضيهما التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وحققا نصرا كبيرا تمثل في استعادة سيناء وكسر أسطورة الجيش الذي لايقهر.

وكان رواد السوشيال ميديا من المصريين شنوا حملة ساخرة أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد حديثه عن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام