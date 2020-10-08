قبل قليل.. الملك سلمان يٌدخل الفرحة لقلوب طلاب وطالبات المملكة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٠٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٩ مساءً (دوت الخليج)

أعلن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صدور الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة.

وقال آل الشيخ عبر حسابه بتويتر اليوم الخميس: «تأكيدًا على اهتمام القيادة بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة».

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وكانت مصادر أكدت لـ«صحيفة عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا؛ بسبب رصد فاقد في دخول الطلاب إلى المنصة يستدعي تكثيف المعالجة من قبل المدرسة ضمن دورتها التربوية.

كما أكدت الوزارة عقد اجتماع عاجل للجنة التوجيه والإرشاد؛ لمناقشة الحالات وتصنيفها وتفعيل أدوار الفريق المدرسي في إطار الدليل الإجرائي، ودقة الرصد اليومي لحالات عدم الدخول إلى المنصة والتعامل الفوري معها، كما يتوجب إعداد إحصائية شاملة الفترة من بداية تفعيل المنصة حتى تاريخه.

ونبهت الوزارة إلى تقديم المعالجة المناسبة لكل حالة للتعويض عن الفاقد التحصيلي في إطار تشاركي بين المدرسة وولي الأمر والاستفادة من البدائل المتاحة من قنوات عين وتعبئة استمارات فردية للحالات التي لم تدخل المنصة مطلقًا أو عدد مرات دخولها عشرة أو أقل.

وأمس الأربعاء، أوضحت وزارة التعليم أن الاختبارات الفصلية للطلاب والطالبات في الجامعات السعودية ستكون عن بُعد في 8 جامعات.

وبحسب الإنفوجراف الذي نشرته وزارة التعليم عبر حسابها بموقع تويتر، فإن هذه الجامعات هي: الجامعة الإسلامية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك خالد، وجامعة الطائف، وجامعة حائل، وجامعة تبوك، وجامعة الباحة، وجامعة نجران.

وذكرت وزارة التعليم أن الجامعات ستطبق آلية الاختبارات بحسب طبيعة المقررات والمواد والسنة التحضيرية، ما بين الاختبارات الحضورية والاختبارات عن بعد.



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