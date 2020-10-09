نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر صالون حلاقة الفتاة السعودية "شوشة منكوشة" يعود للعمل.. صورة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٤ صباحاً (دوت الخليج)

أكدت وفاء صقر، أول امرأة سعودية تعمل بمحل حلاقة، أنها أعادت فتح محلها بعد إتمام أوراقها الصحية والرخصة المطلوبة.

وأضافت أن أحد الإشكاليَّات التي واجهتها كانت بسبب عدم تحديد المقرر دخولهم، رغم أن محلها مخصص للأطفال، ولكنها وضعت لوحة كبيرة نبَّهت فيها إلى عدم دخول الرجال، قائلة: «كنت سعيدة جدًّا باستقبال الزوار لي عند فتح المحل» وفقا لصحيفة عاجل.

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وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أغلقت محل الفتاة التي تعمل بمهنة الحلاقة، وذلك بعد يومين من تداول فيديو يوثق سعودية تعمل كمصففة شعر في أحد محال الحلاقة بالطائف.

وظهرت الفتاة وهي تقوم بحلق شعر طفل جالس أمامها على الكرسي، بينما يقوم والد الطفل ووالدته بتصويرها ودعمها معنويًّا. حيث لاقت استهجانًا بسبب عدم وضع لوحة تحدد أن المحل للأطفال وممنوع دخول الرجال.



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