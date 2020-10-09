نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ابنة جمال عبد الناصر : هذا ماحصل لوالدي بسبب السيسي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٤٥ مساءً (دوت الخليج)

قالت هدى جمال عبد الناصر، إنه خلال عهد السيسي تم كشف العديد من الحقائق عن والدها الراحل وتحدثت أجهزة الإعلام عن حقائق لم يعرفها الكثير من الشباب.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، بالدها الراحل تعرض للهجوم من الداخل والخارج بغرض تكسير كل مبادئه، الأمر الذي لم يتحقق في النهاية.

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وأشارت إلي أن والدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حصل على حقه خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



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