القبض على سعودي أثار ذعر سكان الطائف بسلاح رشاش (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، الجمعة، القبض على مواطن سعودي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يطلق النار من سـلاح نوع "رشاش" ويقود مركبة بدون لوحات.

وأوضح "سناب الداخلية" أن المواطن في العقد الثالث من العمر وقد تم القبض عليه بمحافظة الطائف مؤكداً أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتم إشعار النيابة العامة بذلك اختصاصاً.

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وكان شاب ثلاثيني نشر مقطع فيديو وهو يُطلق النار من سلاح رشاش وتصوير مركبة بدون لوحات تسير بسرعة متهورة.





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