فتاة تحاول الانتحار على طريق سريع في السعودية.. فيديو صادم!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠١ مساءً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة حاولت إيذاء نفسها بالسير المتهور على طريق سريع في السعودية معرضة نفسها وسائقي المركبات إلى خطر الصدام بها. واستغرب المتابعين من عدم محاولة مصور المقطع لمساعدة الفتاة وانقاذها من الموت ولم يكشف مصور المقطع عن مصير الفتاة. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: شاهد.. 10 صور فاضحة للفنانة منة فضالي أثارت موجة غضب واسعة مكشوفة الصدر والبطن.. مي عمر تتحسس جسد روجينا بفستان ضيق وابتسامة ساحرة زوجة بطل مسلسل عثمان تثير السخرية بعدما تدلى هذا الشيء من قميصها.. صور بالفيديو.. نجوى كرم تحتضن وتُقبّل جارها في "ذا فويس سينيور" وسط ذهول الجمهور لعشاق شرب القهوة على الريق.. دراسة بريطانية حديثة تحذر! تعرف على رجال الفنانة غادة عادل أثناء مرافقتها لهم واحتضانهم (صور) بالصور.. ياسمين صبري تستعرض مفاتنها وثرائها بين أحضان الطبيعة وامواج البحر غريزة ترمب تنهار أمام جمال صديقة ابنته إيفانكا.. صور فاضحة بالملابس الداخلية.. تسريب صورة فاضحة لزوجة عثمان بن أرطغرل تسريب أول فيديو لعنتيل الجيزة وهو يستدرج فتاة بعد تمكنه من الإيقاع بـ 25 امرأة وتصوير مقاطع إباحية معهن (شاهد) يسرا تهاجم عادل إمام بسبب المشاهد الجنسية مارس الجنس مع 25 فتاة وصور 100 مقطع إباحي.. سقوط جزار الجيزة يتسبب في خراب عدة بيوت (فيديو) بالصورة.. زوجة عمرو دياب تطل على الجمهور من وسط أحضان كريم عبد العزيز بالبكيني .. مايا دياب تصدم الجمهور بظهور يعد الأول من نوعه (صور) هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

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