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إعلان هام لكافة طلاب المراحل التعليمية في السعودية (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٢ مساءً (دوت الخليج )

اعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، اليوم جدول الحصص اليومي لجميع المراحل التعليمية للأسبوع السابع، وذلك عبر قنوات "عين" على تردد عربسات 12437.

وأوضحت الوزارة  أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية، سيبدأ في بث مباشر من الساعة الـ3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على "يوتيوب".

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واضافت بأنه سيكون موعد الحصص الدراسية اليومية للمرحلتين المتوسطة والثانوية في الساعة الـ9 صباحاً.

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