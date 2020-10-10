أب عربي يعاشر ابنته معاشرة الأزواج ويقول: حلوة زي الأجانب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٤٠ مساءً (دوت الخليج)

نقلت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الاعترافات الصادمة للفلاح المصري الذي أقدم على جريمة شنيعة، بمعاشرة ابنته معاشرة الأزواج بالإكراه حتى حملت منه في قضية فجرت موجة غضب واسعة بالشارع المصري مؤخرا.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المصرية فقد اعترف الأب المتهم باغتصاب ابنته ومعاشرتها معاشرة الأزواج في منطقة الصف بالجيزة، بتفاصيل جريمته أثناء مثوله أمام جهات التحقيق.

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وقال دون خجل: “أنا عندي كبت جنسي، ومراتي ماتت من 3 سنين، وبنتي حلوة زي بنات الأجانب، وكنت لما أشوفها أضعف، كنت بجبرها على المعاشرة، لحد ما عرفت إن هي حامل، وهي وأخوها الصغير بلغوا الشرطة، مكنتش عارف إنها ممكن تفضحنا وتبلغ عننا”.

وأضافت الصحيفة أنه عقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدرت جهات التحقيق قرارا بحبسه لمدة 4 أيام. وتم تجديد حبسه على ذمة الواقعة.

هذا ومن المقرر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات خلال الأيام المقبلة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة تمكنت من ضبط مزارع لاتهامه بمعاشرة ابنته معاشرة الأزواج بمنطقة الصف.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في مصر، أن الفتاة 21 سنة كانت متزوجة منذ قرابة عامين وانفصلت عن زوجها، منذ 3 أشهر، وفي أثناء وجودها في منزل والدها. دخل عليها غرفة النوم وعاشرها معاشرة الأزواج كرهًا، واستمر في تلك العلاقة مستغلا وفاة زوجته. حتى تمكنت من الهروب منه وأبلغت الشرطة.

وأضافت التحريات والتحقيقات أنه فور تلقي البلاغ. انتقلت قوة من المباحث إلى منزل الأب المتشبه فيه وألقت القبض عليه.

وجرى اقتياد المتهم إلى مركز شرطة الصف، وبمناقشته اعترف بتفاصيل جريمته وأنه عاشر ابنته معاشرة الأزواج عقب انفصالها عن زوجها على مدار الأشهر الماضية بالإكراه حتى حملت منه.



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