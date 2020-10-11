السعودية توجه دعوة عاجلة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٢٢ مساءً (دوت الخليج)

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني. وأشارت الوزارة إلى ضرورة إنجاز هذه الخطوة قبل تاريخ 20 نوفمبر، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: فضيحة جنسية تنهي نجومية الفنانة نسرين طافش في أجرأ إطلالة.. آيتن عامر تظهر ملتصقة بزوجها بملابس ضيقة بعد تلميحها بكرهها له شاهد.. أول تصريح لزوج هيا الشعيبي بشأن الفيديو الإباحي ومصير القضية مشروب سحري يحمي من سرطان الثدي نجمة باب الحارة تبدل ملابسها الداخلية في بث مباشر وتصدم الجمهور بفستان ناعم وضيق.. سمية الخشاب تخطف الأنظار .. والجمهور ينبهر بـ"الأحمر" (صور) فوائد الزبادي للشعر الدهني ستدهشك معرفتها الكشف عن خطر تناول القهوة "على معدة فارغة" صدمة لعشاق هواتف أبل.. "آيفون 12" لن يحل أسوأ مشكلة نجمة "البرنس" تمسك خصرها بشدة وتستعرض مفاتنها في أحدث اطلالة إغراء (فيديو) نجم ستار أكاديمي يعلن خطوبته بطريقة رومنسية فريدة .. وعروسه تراقص هنا الزاهد (شاهد) الحلبة تثبت فعاليتها في تعزيز الرغبة الجنسية والسيطرة على السكري بأجرأ إطلالة.. مي عمر تكشف ملابسها الداخلية وتشعل إنستغرام (صورة) كيفية اكتشاف إصابة الجسم بالسرطان ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

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