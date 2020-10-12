شاهد لحظة انفجار بطارية بوجه صاحب محل هواتف بالسعودية.. فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٥٠ مساءً (دوت الخليج )

وثقت كاميرا مراقبة حادثة انفجار بطارية هاتف جوال في وجه أحد أصحاب محال صيانة الجوالات بمدينة تبوك، شمالي السعودية. ونقلت صحيفة "سبق" عن صاحب المحل، قوله إن أحد الزبائن أحضر هاتفاً لإصلاحه، وعندما نظر إليه شعر بوجود مشكلة في مكان البطارية، وأثناء معاينته للهاتف انفجر في وجهه، وخلف إصابات طفيفة، وكاد أن يتسبب في حريق بالمحل. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: السعوديات يفضلن الزواج من هذه الجنسية العربية واستشارية نفسية توضح الأسباب نجمة ستار أكاديمي تخطف الأنظار بفستان شفاف وتسريحة شعر وردية بعد إطلالتها الصادمة.. مايا دياب تظهر بملابس من العهد القديم (صور) ياسمين صبري ترقص بفستان قصير مع فنان شهير وتشعل منصات التواصل شاهد.. جمال زوجة وابنة أمير كرارة الخارق يشعل مواقع التواصل زوجة معتصم النهار ترقص بفستان قصير ومكشوف الصدر وسط مجموعة من النجوم (فيديو وصور) قرار جديد بشأن هيا الشعيبي وقضية المقطع "الإباحي" (شاهد) لماذا يتأخر طفلك في الكلام؟ ديمة الجندي تحتفل بزفاف شقيقتها بعد إطلاقها هذا الوصف على عريس الأخيرة (صور) الفنانة درة تستعرض مفاتنها وجمالها من وسط البحر (صور) ظهور مفاجئ لحسين فهمي وسمير صبري في منزل إلهام شاهين برفقة يسرا وهالة صدقي (شاهد) مجدداً.. رانيا يوسف تشعل منصة إنستغرام بإطلالة إغراء جريئة.. والجمهور: خلي الشباب ينبسط سيروم طبيعي للتخلص من الهالات السوداء والتجاعيد حول العينين بعد إتهامها بـ"خاطفة الرجالة".. بدور البراهيم غاضبة : زوجتوني وأنا عدتي ما أنتهت (فيديو) ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

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