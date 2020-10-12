نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السعوديات يفضلن الزواج من هذه الجنسية العربية واستشارية نفسية توضح الأسباب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٢٦ مساءً (دوت الخليج)

كشفت استشارية نفسية عن أسباب تصدر المصريين لتفضيلات النساء السعوديات في الزواج، والتي منها أن "الأجنبي يكون أكثر أريحيه من الزوج السعودي".

وفي تصريحات للاستشارية النفسية والأسرية الدكتورة زهرة المعبي لموقع "عاجل" السعودي، أكدت أنها لا تستغرب إقبال بعض السعوديات على الزواج من أجانب، مشيرة إلى أنها تشجع زواج السعوديات بالأجانب، خاصة في ظل الأنظمة الجديدة، التي تقضي بمعاملة أبناء السعودية كالمواطنين، مع منح الأم الحضانة، التي تضمن بقاء أولادها معها، حتى في حالة الانفصال.

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وأضافت المعبي: "السعودي غالباً لا يعاملها على أنها ملكة في منزلها، وفيه من الشدة قليلًا"، مضيفة أن الأجنبي "يتعاطف معها أيضا لأنها كفيلته".

وحسب المعبي، فإن معاملة الأجنبي لزوجته السعودية تكون مختلفة عن تعامله معها لو كانت من نفس جنسيته، لأن الزوجة السعودية تعتبر "ولية نعمته"، وفق تعبيرها. واستطردت ضاحكة:"لهذا يجلس مؤدب وهادئ".

وأشارت لموقع "عاجل" إلى أنها "لاحظت مؤخرا إقبالًا على الزواج من الأجانب، ونجاح هذه الزيجات يتوقف على توافر مجموعة شروط في الزوج".

وتابعت: "على الفتاة السعودية أن تختار زوجا بمواصفات تضمن لها الاستقرار والسعادة، ومن هذه المواصفات أن يكون متعلمًا ويشغل وظيفة مرموقة، حتى لا تتعرض لمتاعب مادية إذا اضطرت للذهاب معه إلي بلده".



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