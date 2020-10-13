بعد تجديده آلياً.. 6 خطوات لإيصال جواز السفر السعودي إلى منزلك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٩ مساءً (دوت الخليج)

حددت المديرية العامة للجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، خطوات إيصال جواز السفر بعد تجديده آليًا من منصة أبشر عبر خدمة واصل.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن خطوات إيصال جواز السفر السعودي بعد تجديده، تبدأ بإحضار نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد.

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ثم إحضار جواز السفر القديم وتسليمه لموظف البريد، ثم التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد، وسداد الرسوم المستحقة للتوصيل، وفقًا للمديرية العامة للجوازات.

وبحسب المديرية العامة للجوازات فإن الجواز القديم وإشعار التجديد يوضع في الملف المخصص لذلك ويسلم لموظف البريد،وسيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني المسجل في أبشر عن طريق منصة واصل.



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