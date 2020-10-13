هذا ماسيحدث في سماء السعودية بعد ساعات ويذهل الجميع

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي، قبل شروق شمس اليوم الأربعاء ( 14 أكتوبر) بحوالي ساعتين، وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة بالافق الشرقي، في ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

وقال رئيس فلكيو جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، عبر صفحة الجمعية على "فيسبوك" إنَّ القمر والزهرة يقعان في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء، لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل.

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وأضاف أنه باستخدام المنظار الثنائي يمكن القيام بمسح الخطّ المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر، فذلك الخط يمثل منظر ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطح القمر وفقا لصحيفة عاجل المحلية.

وأشار رئيس فلكية جدة إلى أنّه عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب (وليس المنظار) فإنَّ قرصه سيكون مضاء بنسبة 76% بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرًا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس، فإنّه خلال الأشهر المقبلة وعند مراقبته من خلال التلسكوب فإنَّ حجم قرصه الظاهري سوف يصغر نظرًا لابتعاده عن الأرض، وسيقابل ذلك زيادة في إضاءة قرصة تدريجيًا حتى يصبح مضاءً بالكامل أواخر شهر مارس 2021.



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