نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السعودية تحبط عمليات إرهابية ضخمة كانت على وشك التنفيذ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٠ مساءً (دوت الخليج)

أعلنت رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية إحباط العديد من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ في البلاد.

وشددت عبر مقطع مصور نشرته في حسابها على موقع "تويتر"، الثلاثاء، على خطورة الإرهاب، "لكونه آفة تخل بالأمن وتهدد الأرواح والممتلكات العامة والخاصة".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

مسلسل تركي جديد يتفوق على قيامة أرطغرل ويكتسح المؤسس عثمان.. شاهد

هذا ماسيحدث في سماء السعودية بعد ساعات ويذهل الجميع

ياسمين عبدالعزيز تحرج زوجها أحمد العوضي أمام الجمهور.. شاهد كيف سخرت منه

كما ولدتها أمها.. فنانة عربية تظهر وهي تستحم ومستلقية على سريرها الأحمر

ياسمين الحواري تتعمد كشف بطنها وأردافها.. والجمهور يغازلها

توضيح هام حول احتساب توظيف المرأة السعودية برجلين

بالصور.. شاهد اللقاء الأول بين راغب علامة وعاصي الحلاني وتامر حسني وجسار وزاهر وبين بزوجاتهم

بعد تجديده آلياً.. 6 خطوات لإيصال جواز السفر السعودي إلى منزلك

مذيعة عربية شهيرة تفقد السيطرة على نفسها وتقضي حاجتها في ملابسها

تسريب معلومات مؤكدة حول إنفصال إبنة هيفا وهبي عن زوجها

فنانة مصرية شهيرة تتعرّض لهجوم عنيف بعد ظهورها بالمايوه داخل البحر (صورة)

بشرى سارة من الخطوط الجوية السعودية لعملائها حول العالم

فيفي عبده تخلع الحجاب وتظهر مفاتنها.. والجمهور : "غضوا البصر يا جدعان" (شاهد)

شاهد.. مي عمر في وصلة رقص ساخنة على أنغام أغنية عمرو دياب

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

ولفتت إلى أن "الجهود الأمنية أسفرت عن إحباط العديد من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ، عبر استخدام مواد متفجرة مجموعها 49 طناً".

وطالبت رئاسة أمن الدولة الجميع بالتعاون معها والاتصال بها على الأرقام المخصصة للإبلاغ عن الإرهابيين.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام