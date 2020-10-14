بيان هام من الجوازات السعودية يتعلق باشتراطات السفر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ١٤ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٧ مساءً (دوت الخليج)

دعت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الأربعاء، المواطنين والمقيمين المسافرين عبر المنافذ البرية والجوية، إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وأنظمة وتعليمات الدخول الخاصة بالدول المراد السفر إليها. وتشترط بعض التعليمات عدداً من الإجراءات والمتطلبات لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك حتى لا يتعرض المواطن والمقيم لإلغاء سفره وإعادته عند وصوله إلى تلك الدول. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بعد ساعات من وفاة محمود ياسين وفاة فنان مصري آخر بدون حمالة صدر.. زوجة بطل مسلسل المؤسس عثمان تستعرض جمالها الأسطوري ليال عبود: سأثبت جمالي للجميع بهذه الطريقة (شاهد) مكشوفة الصدر ونصفها الأسفل.. زوجة معتصم النهار تستعرض مفاتنها برقصة ساخنة وسط أصدقائه لاعبون يقتلون زميلهم أثناء المباراة لتسجيله هدفاً في مرماه! بكلمات صعقت الجمهور.. شهيرة تنعي زوجها محمود ياسين .. ومنصات التواصل تتحول إلى سرادق عزاء بعد تعرضها للتحرش الجماعي.. ليلى زاهر تشعل منصة إنستغرام برقصة إغراء ساخنة (فيديو) حافظ على سلامة قلبك ودماغك بهذه الطريقة السهلة 3 خطوات على الزوجة إعتمادها لكسر الملل الزوجي ألم أصابع القدمین.. ما سببه؟ وما مدى خطورته؟ بالصور.. نجم ستار أكاديمي يظهر ممسكاً بخصر خطيبته بشدة وصدرها مكشوف واردافها بارزة الكشف عن السر الذي أخفاه عادل إمام عدة سنوات شاهد المقاتل العملاق الذي هزمه المرض وأبى أن يشفق عليه أحد (صور) بحركة إغراء ساخنة.. هيا مرعشلي تضع يدها بمكان حساس والجمهور: مانتحمل ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة وأوضحت إدارة الجوازات أن تلك الشروط والإجراءات تخضع للتحديث بشكل مستمر ودون إشعار مسبق، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية. يذكر أن السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام جواز السفر فقط، ولا يمكن السفر باستخدام الهوية الوطنية. وقبل السفر يجب على المواطن التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن (3) أشهر للدول العربية، و (6) أشهر للدول الأخرى، وللاطلاع على أنظمة وتعليمات وثائق السفر، زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات.

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