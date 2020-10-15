ترامب يرقص مع الجمهور في أول تجمع إنتخابي له.. فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشرت صحيفة “mirror” البريطانية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرقص في أول تجمّع انتخابي له خارج البيت الأبيض منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا، معلقة “ترامب يرقص رقصة كورونا”.

ورقص دونالد ترامب على المسرح أمام الناخبين على أنغام أغنية “جمعية الشبان المسيحيين”، إذ بدا الرئيس فرِحاً وهو يرقص وسط تشجيع جماهيره وتفاعلهم، بحسب ما ذكرت الصحيفة

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​يأتي هذا خلال عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحملة الانتخابية في فلوريدا، الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020، للمرة الأولى، منذ أن أعلن إصابته بفيروس كورونا، زاعماً أنه قوي، وأعرب عن أمنيته في تقبيل النساء والرجال.

​ويسعى ترامب حالياً إلى تغيير مسار السباق الانتخابي بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي على المستوى الرسمي وبعض استطلاعات الرأي في الولايات أنه يتراجع في السباق الانتخابي أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.





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