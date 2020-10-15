نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السعودية.. تطورات جديدة بشأن إلغاء التأشيرات على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:١٥ صباحاً (دوت الخليج )

شهدت المملكة العربية السعودية، تطورات جديدة بشأن إلغاء التأشيرات.

حيث أوصى المؤتمر الافتراضي الثاني للمركز العربي للإعلام السياحي في السعودية بإلغاء تأشيرات الدخول بين الدول العربية، وخفض الضرائب على المسافرين، ووضع بروتكول موحد للسياحة العربية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

محمد رمضان يستعرض بموبايل ذهبي وسيارة فارهة

شاهد.. نسرين طافش تتعمد رفع فستانها وتثير جنون الجمهور بمفاتنها المخبأة

هذه زوجة تامر حسني قبل عمليات التجميل.. لن تصدق!

وداع مؤثر بين عادل إمام ومحمود ياسين.. شاهد

ترامب يرقص مع الجمهور في أول تجمع إنتخابي له.. فيديو

هيفاء وهبي تدفع بفنانة مصرية لحلاقة شعرها على الزيرو.. شاهد

هيا الشعيبي تقدم أول إعتذار بعد إخلاء سبيلها (فيديو)

النجم محمد رمضان يعلق على تورطه بشحنة كبيرة من المخدرات

في آخر إطلالة لها.. درة تستعرض أنوثتها ورشاقتها على البحر (شاهد)

بعد تطاير ملابسها في المسبح.. لجين عمران تتعرض للتنمر من مي العيدان (شاهد)

تسريب صور فاضحة للفنانة منة عرفة في أحضان شاب غريب.. شاهد

بالفيديو.. هيا مرعشلي تتعرض لهجوم ومحاولة إغتصاب وهي تستحم داخل الحمام بدون ملابس

فيديوهات هدير الهادي الإباحية تقضي على والدها

بحمالة صدر برتقالية.. أصغر نجمات مسلسل باب الحارة تثير المتابعين

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

وشدد المؤتمر على ضرورة "تشجيع السياحة الداخلية، وزيادة حملات التسويق السياحي العربي المشتركة، لدعم تعافي قطاع السفر والسياحة عربيا، وإعادة النشاط السياحي".

من جهته، قال مستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة في الإمارات محمد خميس بن حارب المهيري، إن "الإمارات تعاملت باحترافية عالية مع جائحة كورونا، وأثبت القطاع الصحي كفاءته العالية خلال الأزمة، ما أسهم في تجنب خسائر فادحة لقطاع السياحة".

وأكد المهيري، أن "نجاح بلاده في صناعة السياحة جعلها تحتل مكانة عالمية مرموقة في القطاع، وأهلها لعبور الأزمة الراهنة بكفاءة من حيث اتباع أقصى درجات الأمان الصحي والسلامة، واستخدام التكنولوجيا في الكشف السريع والتحاليل المطلوبة".

ودعا، إلى ضرورة التعايش مع الظرف الراهن، واتخاذ إجراءات واضحة وموحدة في جميع الدول العربية، ما يسمح باستئناف السياحة البينية بسهولة.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام