الخطوط الجوية السعودية تزف بشرى سارة لعملائها حول العالم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - السبت ، ١٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً (دوت الخليج)

جددت الخطوط السعودية، التذكير بفتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ وفقًا للتوجيهات، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة ستؤكد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا.

يأتي هذا ردًّا على استفسار وردها على حسابها الرسمي على «تويتر» مفاده: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. متى تستأنفون الرحلات عبر الخطوط الجوية العربية السعودية إلى بلاد الهند؟ أقصد التاريخ».

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وقالت الخطوط السعودية ردًّا على التساؤل: « أهلًا ضيفنا العزيز، وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في 1 يناير 2021 مع العلم ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ٣٠ يومًا، كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداءً من 15 سبتمبر.. شكرًا لتواصلك».

وكانت الخطوط السعودية كشفت عن رحلات استثنائية في حالات معينة، مشيرةً إلى مجموعة من الشروط والإجراءات لا بد من توافرها، لكي يتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني.

من جانب آخر، أعلنت الخطوط السعودية تقديم تخفيضات للعسكريين؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يوجد تخفيض للعسكري؟ وهل أقدر أحجز من النت وأقص التذاكر من الخطوط؟ أم لازم أحجز عن طريق الخطوط؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يوجد تخفيض للعسكريين. ولمعرفة أحقية العسكريين في التخفيض نأمل منك مراجعة جهة العمل، ثم التفضُّل بزيارة أحد مكاتبنا ليتمكَّن الموظف المختص من خدمتك».



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