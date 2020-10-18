في أول ظهور لها.. حرم سلطان عُمان تخطف الأنظار وتتصدر التريند (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١١ مساءً (دوت الخليج )

تصدرت حرم سلطان سلطنة عُمان هيثم بن طارق ، حديث رواد مواقعالتواصل الاجتماعي ، وغطت صورها مختلف حساباتهم ، بعد ظهورها الأول أثناء تكريمها لعدد من الشخصيات النسائية المؤثرة في يوم المرأة العُمانية أمس السبت. وتحت هاشتاق #السيدة_الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، غرد رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، بعبارات وكلمات متنوعة مرفقة بصورة حرم السلطان هيثم. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: رفعت ملابسها للأعلى.. إنجي المقدم تستعرض مفاتنها من فوق خيوط معلقة في الهواء (صور) بفستان قصير وشفاف.. ريهام عبد الغفور تلهو فوق "مرجيحة".. والجمهور: طفلة صغيرة القضاء المصري يلغي حكم بحبس سما المصري ويقر تأجيل الإستئناف على حكم آخر بملابس النوم.. نجمة "موت أميرة" تستعرض جسدها بحركات إغراء جريئة طليقة وائل كفوري تشعل مواقع التواصل بظهورها المفاجئ بهذا المنشور مشاعل الشحي تغازل حبيبها الجديد بعد لحظات من ظهورها مع زوجها (صور) بسمة وهبة ترتدي الحجاب وهذا أول ما فعلته وسط لندن (فيديو) مقاطع فيديو إباحية تورط مذيعة مصرية شهيرة زوجة محمود ياسين ترفض مصافحة وزيرة الثقافة المصرية (شاهد) بعد طردها من الكويت.. الاعلامية اللبنانية سازديل تتحدى السلطات بعقد زواج! في إطلالة جريئة.. دانا جبر تظهر بفستان مكشوف وشفتين منفوختين بيرس يهاجم صديقته بعنف ويكشف أسرارها مع زوجها ويطلق عليها هذا الوصف روبي تذهل الجمهور بإطلالة مثيـرة وفستان يكشف المستور.. شاهد الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل وأشاد المغردون بجمال وأناقة #السيدة_الجليلة في أول ظهور لها بنشاطٍ اجتماعي خلال تكريمها لبعض من النساء العُمانيات اللواتي تميزن بمجال عملهن ونشاطاتهن المهنية والاجتماعية في قصر البركة العامر، ومنحهن وسام الإشادة السلطانية من السلطان هيثم بن طارق. ولفتت السيدة الجليلة عهد في طلتها الأولى الأنظار نحوها أثناء تسليمها الأوسمة بعباءة سوداء مطرزة بحبات من الكريستال اللامع، وميك أب خفيف يناسب ملامحها، ولم تتخل عن بساطتها وتقديرها للبس العُماني النسائي. كما تميزت أثناء إلقاء كلمتها بهذه المناسبة بفصاحتها وهدوئها وتقديرها للمرأة العُمانية، مشيدة بدورها الريادي في مختلف المجالات التي تعمل بها النساء. وأشادت في كلمتها بدور المرأة في المجتمع العماني، مشيرة لدور سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد "الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي"، بحسب قولها. كما تحدثت عن جهود العاملين في مكافحة فيروس كورونا في البلاد، وقالت: "لا يسعني إلا أن أسجل شهادة فخر واعتزاز للواقفين كجبال عمان الشماء من مختلف القطاعات في الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة التي تمر بها السلطنة". وتولي السيدة الجليلة اهتماما خاصا بالعمل الإنساني والاجتماعي وقضايا المرأة والأسرة ومجال التعليم والبيئة، إلى جانب تعمق معرفتها واطلاعها على العلوم الإنسانية وإجادتها اللغة الانجليزية إلى جانب لغتها العربية الأم. وتلقت حرم سلطان عمان تعليمها العام في مدارس السلطنة ثم أكملت دراستها الأكاديمية بعلم الاجتماع في خارج عُمان، وعندما تزوجت بالسلطان هيثم بن طارق وأنجبت منه ولدين وبنتين كرست حياتها لعائلتها، وتميزت بتنشئة أولادها الأربعة على القيم العُمانية. وولدت السيدة في محافظة مسقط لأسرة عريقة يعود نسبها من والديها للإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي مؤسس الدولة البوسعيدية.

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