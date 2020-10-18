السعودية.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٨ مساءً (دوت الخليج)

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية هامة مساء اليوم الأحد. وقضى الأمر الأول بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ وعضوية كلا من: للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: الخطوط السعودية تعلن جدول تشغيل جميع الرحلات الدولية شهيرة تكشف عن الشيء الثقيل الذي علمها زوجها محمود ياسين ولا تطيق تحمله القلوب بعد ضجة الاستحمام.. ريم الصانع تكشف صدرها وبطنها في أحدث إطلالة إغراء جريمة تهز مصر.. فتاة تنجب طفلا من والدها والأخير يلقيه في القمامة هذا ماحدث في المسجد الحرام فجر اليوم وأسعد ملايين المسلمين.. شاهد بعد إحتجازها في"النظارة" وترحيلها.. زوجة مواطن كويتي تفجر مفاجأة مدوية (شاهد) إستدعاء زوجة العنزي والنجادة وفتاة عراقية بسبب مقاطعهم الفاضحة (شاهد) بالمايوه.. ياسمين صبري تستحم في حوض سباحة.. والجمهور: هو فين أبو هشيمة (صور) في أجرأ إطلالة.. كاميليا ورد تؤدي تمارين بحمالة صدر (شاهد) في أول ظهور لها.. حرم سلطان عُمان تخطف الأنظار وتتصدر التريند (صور) 8 عادات تقضي على صحتك النفسية.. ابتعد عنها الآن! تفاصيل صادمة.. أم تقتل بناتها الثلاثة بلا رحمة رفعت ملابسها للأعلى.. إنجي المقدم تستعرض مفاتنها من فوق خيوط معلقة في الهواء (صور) بفستان قصير وشفاف.. ريهام عبد الغفور تلهو فوق "مرجيحة".. والجمهور: طفلة صغيرة بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل 1-الشيخ/ صالح بن محمد بن صالح اللحيدان. 2 -الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان. 3- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 5- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي. 6- الشيخ/ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع. 7- الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد. 8- الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى. 9- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق. 10- الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري. 11- الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية. 12- الشيخ/ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب. 13- الشيخ/ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ. 14- الشيخ الدكتور/ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد. 15- الشيخ الدكتور/ يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين. 16- الشيخ الدكتور/ محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد. 17- الشيخ الدكتور/ جبريل بن محمد بن حسن البصيلي. 18- الشيخ الدكتور/ عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان. 19- الشيخ الدكتور/ غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي. 20- الشيخ الدكتور/ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير. 21- الشيخ الدكتور/ بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.

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