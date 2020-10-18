من هي المرأة الحسناء التي عينها الملك سلمان اليوم بمنصب كبير؟ صور

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الأحد ، ١٨ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٢٣ مساءً (دوت الخليج)

أصدر الملك سلمان عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيين الدكتورة حنان الأحمدي، مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة. وتعتبر الأحمدي أول امرأة سعودية تنال منصباً قيادياً في مجلس الشورى، وهي أكاديمية سعودية متخصصة في مجال الاقتصاد والإدارة الصحية، ومن أوائل السيدات اللاتي تم تعينهن في مجلس الشورى قبل سبع سنوات. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: شاهد.. إطلالات ساخنة لياسمين صبري بالجينز الضيق والمقطع (صور) رهف القنون تفاجئ الجمهور بصور جديدة وتتحدث عن ربح وخسارة.. شاهد عاجل.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة وزير التعليم السعودي: هذه آلية توزيع الدرجات السعودية.. بيع "فرخ شاهين" بأكثر من نصف مليون ريال في مزاد الصقور الخطوط السعودية تعلن جدول تشغيل جميع الرحلات الدولية مصر.. نهاية وخيمة لشبان وفتيات مارسوا الجنس الجماعي داخل سيارة الكشف عن "العلاج المعجزة" للشيخوخة (دراسة) الفنان يحيى الفخراني يؤدي اليمين الدستوري في مجلس الشيوخ.. فيديو شهيرة تكشف عن الشيء الثقيل الذي علمها زوجها محمود ياسين ولا تطيق تحمله القلوب بعد ضجة الاستحمام.. ريم الصانع تكشف صدرها وبطنها في أحدث إطلالة إغراء جريمة تهز مصر.. فتاة تنجب طفلا من والدها والأخير يلقيه في القمامة هذا ماحدث في المسجد الحرام فجر اليوم وأسعد ملايين المسلمين.. شاهد بعد إحتجازها في"النظارة" وترحيلها.. زوجة مواطن كويتي تفجر مفاجأة مدوية (شاهد) بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل ونالت الدكتورة حنان العديد من المكانات العلمية والعملية المرموقة، و تشغل منصب أستاذة الإدارة الصحية المشارك بمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي وهيئة تحرير مجلة الإدارة العامة والمجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة، وشاركت في عضوية العديد من لجان المجلس الخاصة والبرلمانية في مجلس الشورى. وللأحمدي العديد من المساهمات المهنية والمجتمعية؛ فهي مقيمة بجائزة الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز، ومستشارة غير متفرغة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة مركز الدراسات الصحية بالمستشفى العسكري بالرياض 2007، لها العديد من الأبحاث والمشاركات العلمية والبحوث في مجال إدارة الخدمات الصحية والقيادة الإدارية.

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