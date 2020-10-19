نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تنبيه عاجل من الأحوال المدنية السعودية حول التقدم للوظائف المعلنة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٢٨ مساءً (دوت الخليج)

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة التقديم الوظائف التي أتاحتها، أمس الأحد، للرجال والنساء، جاء ذلك ردًا من حساب «العناية بالعملاء» التابع للوكالة عبر «تويتر»، على تساؤل بشأن حول مدى صحة إعلان الوظائف التي أعلنتها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وقالت «الأحوال المدنية»، إن الوثائق المطلوب إرفاقها أثناء التقديم تتضمن السيرة الذاتية موضحاً به العنوان الوطني صورة الهوية الوطنية، المؤهل الدراسي، على أن يتم إرفاقها بصيغة «بي. دي, إف»، على الرابط:

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وبدأت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أمس الأحد، تلقي طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة، لديها والتي أعلنتها في وقت سابق، بهدف استقطاب الكوادر البشرية من الجنسين «رجال، نساء» للعمل في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

وتشمل شروط التقديم، أن يكون «سعودي، سعودية» الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون متزوجًا من غير سعودية، وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن يكون لائقًا طبيًا، ولديه هوية وطنية سارية المفعول.



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