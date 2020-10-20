فلكي سعودي يحذر سكان المملكة و5 دول من منخفض قادم.. وهذه النصائح!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٧ صباحاً (دوت الخليج)

حدد الباحث السعودي في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تأثير المنخفض الجوي المرتقب على المملكة و5 دول عربية أخرى. وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، نرقب ونتابع منخفضًا جويًا يتمركز في وسط البحر المتوسط ومتوقع تحركه ناحية الشرق ومتوقع أن يؤثر على شمال «مصر وشرق البحر المتوسط، وفلسطين و لبنان وسوريا والأردن»، بأمطار من متوسطة إلى غزيرة نهاية هذا الأسبوع واحتمال تمتد آثاره على أجزاء من شمال المملكة. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: انفجار بطارية هاتف يحرق سيارة أمير سعودي.. شاهد ميس حمدان تظهر في فيديو فاضح.. والجمهور يركز على ضحكتها وفاء الكيلاني تحرج زوجها تيم حسن والسبب صورة مع نيللي كريم ​رانيا يوسف تكشف "بدون خجل" سبب جمال هذه المنطقة من جسمها فيديو نادر يكشف سبب كره أم كلثوم لـ فريد الأطرش لأول مرة.. شمس الكويتية تزيح ملابسها لاظهار وشم كبير الرياح تحرج نسرين طافش وتطير فستانها القصير وتكشف المستور.. شاهد شركات سعودية كبرى توجه ضربة قاصمة ومزلزلة لتركيا تنبيه عاجل من الأحوال المدنية السعودية حول التقدم للوظائف المعلنة أقوى مشهد إغراء.. نجمة ستار أكاديمي تبرز منحنياتها في أحدث إطلالة (شاهد) شاهد.. الأمير السعودي النائم في غيبوبة منذ 15 عاماً يفاجئ عمته بعد أن ألقت عليه التحية فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز شبيهة كیم كاردشیان تستعد لزيارة السعودية بعد طردها من الكويت (فيديو) "الرجل الذي باع ظهره" يدشن مهرجان "سينيميد" ويروي قصة تحول لاجئ سوري إلى لوحة (فيديو) بهدوم العزا.. ليلى علوي ترقص بعد خروجها من منزل محمود ياسين وتثير الغضب واستكمل الحصيني، متوقع رياح متوسطة اليوم الثلاثاء، على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والكويت والأمارات والربع الخالي وشمال شرق منطقة مكة وشرق نجران. ونصح الفلكي السعودي السكان بالسفر فجرًا أو الساعات المتأخرة من الليل؛ حيث الرياح تخف سرعتها، وذلك حفاظًا على واجهة السيارات بطريق الرياض الشرقية لأن طبيعة الأرض رملية.

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