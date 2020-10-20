السعودية.. تحذيرات حكومية عاجلة للمواطنين والمقيمين من هذا الأمر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٢٩ مساءً (دوت الخليج)

أطلقت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، تحذيرات قوية لعموم الراغبين في أداء العمرة. وحذرت الوزارة من أي تطبيقات قد تكون مشابهة وتدعي إعطاء تصاريح للعمرة أو الزيارة أو الصلاة. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: للمرة الأولى.. الفنانة يسرا تكشف سر رفض زوجها الظهور .. وعن الفنان الذي أحبته (فيديو) أحمد العوضي وطليق ياسمين عبدالعزيز يلتقيان بالصدفة.. شاهد كيف كانت النظرات بينهما! مغردون سعوديون يحركون السلطات المصرية لملاحقة اليوتيوبر الساخر أشرف أديل تتصدر التريند بعد ادلائها بهذا الإعتراف بطرق بسيطة.. كيف يمكنكِ تقوية علاقتكِ مع زوجك وسط الانشغالات؟ عبير صبري تفاجئ الجمهور بنشر صورة نادرة لها بعد ظهورها تستحم في بانيو أضرار التخلي عن وجبة الغداء أول حدث من نوعه.. مجموعة كلاب تمنع دفن جثمان مواطن يمني (صورة) بصدر عار.. نجمة "باب الحارة" ترفع فستانها من الأسفل وتكشف ما فوق الركبة شاهد.. ميس حمدان تحذف فيديو فاضح من "إنستغرام" فوز العتيبي تصدم متابعيها بمقطع فيديو لا يخطر على بال (شاهد) السفير الصيني في السعودية يكشف سر شباب عمرو دياب الدائم مفاجأة سارة لـ "فتى الزرقاء" والملكة رانيا تصف الحادثة بـ "الجريمة القبيحة" شاهد.. محمود ياسين سجل القرآن الكريم كاملا بصوته وأوصى بإذاعته بعد وفاته بهدوم العزا.. ليلى علوي ترقص بعد خروجها من منزل محمود ياسين وتثير الغضب وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنها دعت المواطنين والمقيمين للانتباه وعدم الإدلاء بمعلومات شخصية لتطبيقات غير رسمية. وأكدت أنه لا يوجد أي تطبيق يعطي تصاريح للعمرة أو الصلاة في الحرم المكي أو الزيارة أو الصلاة في الروضة الشريفة سوى تطبيق اعتمرنا التابع لوزارة الحج والعمرة.

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