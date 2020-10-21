نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد أدائها القسم أمام الملك سلمان.. تعرف على ثاني سفيرة في تاريخ المملكة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٥٧ مساءً (دوت الخليج)

سجّلت السفيرة آمال يحيى المعلمي، اسمها في كتب التاريخ بعدما أدت القسم أمس الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، القسمَ أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد تعيينها سفيرة للمملكة لدى دولة النرويج.

وتعد آمال المعلمي ثاني امرأة تشغل منصب التمثيل الدبلوماسي لبلادها في الدول الأخرى، وذلك بعد الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، التي عُيِّنَتْ سفيرةً للرياض لدى واشنطن قبل سنتين.

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«آمال المعلمي وخبرة في العمل الأممي» وتأتي المعلمي للمنصب الدبلوماسي الجديد من خلفية حكومية مخضرمة؛ حيث تشغل منذ العام الماضي منصب مدير عام المنظمات والتعاون الدولي في هيئة حقوق الإنسان الرسمية بالسعودية، بعد محطات تعليمية ومهنية بارزة في حياتها، وفقًا للعربية.

وجاءت آمال المعلمي ابنة مدينة القنفذة في منطقة مكة المكرمة للمنصب من خلفية عائلية قريبة من العمل في مجال تمثيل المملكة في الخارج، فهي أخت عبدالله يحيى المعلمي الممثل الدائم للسعودية في الأمم المتحدة، وابنة الأديب الفريق الراحل يحيى بن عبد الله المعلمي مساعد مدير الأمن العام في السعودية، وعضو مجمع اللغة العربية في القاهرة.

وتحمل السفيرة الجديدة شهادة دراسات عليا في الاتصال الجماهيري والإعلام من جامعة دنفر في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس آداب تخصص لغة إنجليزية من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في السعودية، بالإضافة إلى زمالة مركز الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.



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