نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو.. حرائق هائلة تندلع جنوب السعودية ومواطنون: الوضع خطير جداً على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ٢٢ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

اندلع حريق ضخم في محافظة تنومة بمنطقة عسير جنوب السعودية في وقت متأخر من مساء الأربعاء بينما أكد الدفاع المدني للمملكة بدء عملياته لإخماد النيران الذي تسارع انتشاره بسبب الرياح.

ونشر رواد في مواقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو تظهر ألسنة نيران واسعة ناجمة عن الحريق مع تصاعد كثيف للدخان في غابات جبل غلامه بين النماص وتنومة بينما تعمل سيارات إطفاء في الموقع.

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وأعلن الدفاع المدني السعودي في بيان أن فرقه بمحافظة تنومة تباشر إخماد حريق بمنطقة وعرة بجبل غلامه، مشيرًا إلى أن شدة الرياح ساهمت في انتشار الحريق.

وقال الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه على منصة ”تويتر“ إن الفرق تعمل على محاصرته، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أية إصابات حتى الآن.

يذكر أن محافظة تنومة تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات، وتمتاز بانتشار الغابات الخضراء فوق قمم الجبال.





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