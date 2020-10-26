الخطوط السعودية تزف البشرى وتعلن استئناف الرحلات الدولية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ٢٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

قالت شركة الطيران المدني السعودية، إنها ستستأنف الرحلات الدولية إلى 33 وجهة عبر العالم ابتداء من شهر نوفمبر أي بعد 5 أيام.

وأوضحت الشركة في بيان أن برنامج هذه الرحلات يشمل الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا وأوروبا وآسيا، ومن ضمنها دول الشرق الأوسط.

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الوجهات المعنية بهذه الرحلات تتمثل أبرزها، حسب الشركة السعودية، في كل من أمستردام وفرانكفورت ولندن ومدريد وباريس وإسطنبول وواشنطن وأديس أبابا والإسكندرية والقاهرة والخرطوم وتونس ونيروبي وإسلام آباد وكراتشي وبيشاور ولاهور، وكذلك ملتان ودكا وجوانج زاو وجاكرتا وكوالالمبور ومانيلا ومومباي وكوتشن ودلهي، وأيضاً عمان وأبوظبي والبحرين وبيروت والكويت ودبي.

وتوقفت في مارس الماضي رحلات الخطوط السعودية لكن استأنفت تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة إثر صدور الموافقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، على عدة مراحل، والتي بدأت في 31 مايو الماضي.





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