اليمن .. ضبط سفينة إيرانية قبالة سواحل المهرة تحمل كميات ضخمة من...

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر أمنية في محافظة المهرة جنوب اليمن عن ضبط سفينة إيرانية قبالة سواحل الغيظة.
وقالت المصادر بانه تم ضبط السفينة من قبل القوات البحرية بالمحافظة بعد الاشتباه بقيامها بعمليات صيد غير مشروعة.
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مضيفة بان عملية تفتيش السفينة التي كان يقودها ستة بحاره إيرانيين وباكستاني كشفت عن تواجد كميات ضخمة من المخدرات.
وبحسب المصادر فقد بلغت كمية المضبوطات من الحشيش الخارجي اكثر من 730 كيلو جرام ، بالإضافة الى كمية من المادة المخدرة نوع كرستال ميث تقدر بنحو 216 كيلو جرام.
وأوضحت المصادر بان قيمة المضبوطات تقدر بأكثر من ستة مليون وستمائة الف دولار ، اي ما يعادل اربعة مليار وخمسمائة مليون ريال يمني.
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