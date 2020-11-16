عاجل .. المفكر الكويتي عبدالله النفيسي يحذر من قرار خطير لـ" ترامب"...

الرياض - محمد الاطلسي - حول الاحادث التي يشهدها العالم بما ذلك المنطقة العربية أعرب الأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي اليوم السبت عن مخاوفه من تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية على أمن دول الخليج.

وقال "النفيسي" في تغريدة عبر حسابه تويتر: "يبدو أن التناحر الظاهر بين ترمب وبايدن سيتطور في إتجاه التعقيد".

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وأضاف " الخشيه أن ينعكس على أمن الخليج في قرارات غير مدروسة قد يتخذها ترمب غايته منها توريط إدارة بايدن في تشابكات تستنزف الأخير إلى حدّ كبير".

وما زال الرئيس ترامب يرفض قبول فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات، مصرا على إطلاق اتهامات بالتزوير.

وقال ترامب الجمعة في أول تصريحات علنية له منذ أكثر من أسبوع بعد خسارته في الانتخابات إن الوقت سيحدد من سيتولى منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي:"أيا كان ما سيحدث في المستقبل، فمن يدري أي إدارة ستكون، أعتقد أن الوقت سيخبرنا".

وكان ترامب أكد مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

وفي وقت سابق نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مسؤولين سابقين وخبراء قولهم إن قرار الرئيس ترامب بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر بشكل مفاجئ الاثنين الماضي يثير المخاوف من أن يقدم على استخدام سلطته في المجال العسكري والاستخباراتي للتصرف بشكل مباغت قبل مغادرته منصبه.

ولمح مسؤولون في وزارة الدفاع إلى أن ترامب قد يمهد الطريق لعمليات علنية أو سرية ضد خصوم أميركا الأجانب، مع وجود إيران على رأس القائمة.

وأثار البعض احتمالات أن الرئيس بإقدامه على إقالة إسبر في هذا التوقيت يعني أنه يريد اتخاذ إجراءات يعتقد أن وزير دفاعه سيرفض اتخاذها.

كما أن اختياره لمدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميللر ليتولى منصب وزير الدفاع بالإنابة يشي باحتمالات أن الأخير سيدعم أي قرارات يتخذها ترامب.

وتشير المعطيات الحالية التي نشرتها وسائل الإعلام والمراكز المعنية بمتابعة الانتخابات الأمريكية إلى انتصار واضح لبايدن، الذي حصل حتى الآن على 306 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي المكون من 538 عضوا، بينما حصد ترامب، حسب التوقعات، دعم 232 منهم فقط، لكن النتائج الرسمية للسباق لم تعلن بعد.