السعودية .. الملك سلمان يفاجئ الشرطة والجيش بـ"نظام خدمة الضباط...

الرياض - محمد الاطلسي - في قرارات جديدة ولقيت ارتياح واسع في المملكة فاجأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قطاعي الجيش والشرطة في السعودية بـ"نظام خدمة الضباط والأفراد" الجديد، بعد إصداره أمرًا ملكيًا بإقراره في الدولة.

إجازات الضباط

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وكشفت جريدة "أم القرى" السعودية الرسمية، أن "الملك سلمان" وجه بتعديل المادة 87 من "نظام خدمة الضباط" بشأن الإجازات الممنوحة لهم، لتكون مقتصرة على الإجازات الاعتيادية والعرضية والميدانية والمرضة والدراسية والاستثنائية.

وأشارت الجريدة إلى إضافة مادة برقم 97، تمنح الوزير صلاحية إعطاء الضابط إجازة مرافقة دراسية، في حال رغب بأن تكون زوجته مرافقة له بالخارج، بدون أي راتب، وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية.

تقاعد الضباط

وأضاف: أن المادة 119 تضمت تعديلات بأحقية قبول ورفض الجهة المختصة لطلب الضابط الذي يريد التقاعد، ويخطر في مدة 3 أشهر، وفي حالة التحقيق معه يتم إرجاء البنت في الطلب لحين التحقيق والحفظ في المحكمة في قضيته.

وتابعت الجريدة: أن تعدل المادة 46 نص على: "الإجازات التي تمنح للفرد هي إجازة سنوية، إجازة ميدانية، إجازة عرضية، إجازة استثنائية، إجازة مرضية، إجازة أداء الامتحان الدراسي، إجازة مرافقة دراسية".

مواد جديدة

وأكملت "أم القرى" بأن الفقرة "ج" من المادة 47 عُدلت لتكون بالنص الآتي: "يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على 60 يومًا".

وسبق أن أشعل السعوديون موقع "تويتر" بهاشتاج "تعديل نظام خدمة الأفراد" الذي تصدر قائمة تريند في المملكة بأكثر من 72 ألف تغريدة موجهة إلى "الملك سلمان".

مطالبات سابقة

وأكد مغردون أن نظام الأفراد الحالي "وضع قبل 40 سنة، أيام ما كان حامل الإبتدائي يتعين، الآن أغلب الأفراد جامعيون هل يعقل يتم معاملتهم مثل السابقين اختلف الزمن واختلفت المسؤوليات ألم يحن الوقت لتغيير النظام".

وذكر مغردون أن هاشتاج "تعديل نظام خدمة الأفراد" وهو ليس الأول من نوعه يطالب بتعديل نظام خدمة الأفراد، مؤكدين أن "العسكريين هم نواة هذه الدولة ويستحقون منا كمواطنين وقيادة الشيء الكثير".