تفاصيل جديدة .. الكشف عن جنسية الطبيب العربي ضحية إطلاق النار في...

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت وسائل إعلام عربية عن جنسية الطبيب العربي الذي تعرض لإطلاق نار، يوم الأربعاء، بمنطقة الجوف في السعودية.

وكشفت وسائل إعلام جزائرية أن الطبيب الضحية هو الجراح الجزائري مروان بورقعة، وأن حالته حرجة حيث يقبع في غرفة العناية المركزة.

|| الأكـثـر قـراءة الآن :

ونقلت صحيفة "البلاد" الجزائرية عن صفحة "أطباء" على "فيسبوك" أن بورقعة يعمل في مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف، وقد تم نقله إلى الرياض نظرا لحالته الخطرة، وتم وضعه بالعناية المركزة.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف قالت إن شخصا اقترب من الطبيب في موقف السيارات وأطلق عليه النار.

وأعلنت الجهات الأمنية القبض على الجاني، مبينة أنه في العقد الخامس من عمره، وتم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وإحالة الجاني للنيابة العامة، دون أن يتم الكشف عن الملابسات والدوافع التي أدت إلى وقوع الجريمة.

المصدر - العين الاخبارية