تركي آل الشيخ يفاجئ الشيخ طحنون بن زايد بهدية غير متوقعة بمناسبة...

الرياض - محمد الاطلسي - أهدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أغنية بعنوان " بنت أبوها " من كلماته وغناء راشد الماجد، للشيخ طحنون بن زايد. || الأكـثـر قـراءة الآن : وجاءت الهدية بمناسبة زواج الشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد، داعيا الله أن يجعل أيامهم كلها أفراح ومسرة. وختم آل الشيخ تهنئته للشيخ طحنون بقوله: " من سعودي بقلب إماراتي" . المصدر - صدى

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