الرياض - محمد الاطلسي - في خبر عاجل واذيع قبل ساعات قليلة أعلن جهاز أمن أرمينيا إحباط محاولة اغتيال رئيس الوزراء نيكول باشيناين. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلامية بأنه تم إلقاء القبض على الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي في أرمينيا وزعيم حزب “وطن”، آرثر فينزيان السبت، للاشتباه في التآمر لاغتيال رئيس الحكومة نيكول باشينيان، وبالتالي تنفيذ انقلاب. || الأكـثـر قـراءة الآن :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. إحباط محاولة اغتيال رئيس وزراء هذه الدولة ؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع أخبار العرب وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.